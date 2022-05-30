ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Звільнений голова СБУ Харківської області заявив, що згоден на поліграф

Новость на русском →
Понеділок 30 травня 2022 17:31
Звільнений голова СБУ Харківської області заявив, що згоден на поліграф Фото: звільнений глава СБУ Харківської області заявив, що згоден на поліграф (прес-службу)
Автор: Артем Горовенко

Глава Харківського облуправління СБУ Роман Дудін, якого напередодні звільнив Володимира Зеленський, вважає несправедливим рішення президента і згоден на поліграф, щоб спростувати звинувачення на його адресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Також він заявив, що знає замовників свого звільнення.

"Якщо ця публіка вчора вилила на мене бруд, вважаю, що суспільство має знати своїх героїв (до речі, нагороджувати себе вони дуже люблять і приписувати собі те, до чого не мають відношення від слова зовсім). Я думаю, і Вам буде цікаво подивитися на губернатора, який зізнається в тому, що він не впливає на процеси в регіоні, на начальника поліції, який згоден домовлятися з окупантом і його заступником, що дає інтерв'ю у формі з краденою кепкою на голові", - зазначив Дудін.

Він також зазначив, що серед замовників є депутат, який, на думку Дудіна, має відношення до ФСБ.

Також екс-глава СБУ повідомив що найближчим часом надасть відео та аудіофайли щодо учасників зустрічі з президентом у Харкові.

"Кожне таке повідомлення прошу вважати заявою про вчинення злочину, враховуючи колишню службу начальника поліції Харківщини в ДБР і його зв'язки в цій структурі заяви прошу передавати НАБУ. Що стосується кола місцевої політичної еліти силовиків і правоохоронців, які були запрошені на зустріч - заявляю, що вони до захисту міста і регіону фактично відношення не мали, використовуючи своє становище виключно для політичного піару", - заявив Дудін.

За словами Дудіна, Управління СБУ в Харківській області має найвищі результати діяльності серед інших структур.

"Єдине за що мене можна покарати з початку війни - це те, що я видав зброю людям. Разом з тим вважаю, що, якби я цього не зробив - Харків був би окупований, - написав Дудін.

Також у своїй публікації він детально виклав хронологію подій лютого і перших днів війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Харків
NEWS
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
DAILY
Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу