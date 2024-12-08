Увірвалися з тилу на позиції РФ. Бійці ССО провели операцію на фронті (відео)

Сили спецоперацій України (ССО) увірвалися з тилу на позиції РФ на фронті. Окупантів вдалося застати зненацька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій України ( ССО ).

Після успішно виконаного завдання, група відійшла з одним пораненим.

"Оператори ССО знищили трьох російських військових, і ще одного змусили здатися в полон. Під час спеціальних дій, ворог намагався з дронів скидати гранати, проте воїни ССО зі стрілецької зброї збили чотири російських дрона Mavic", - додали у ССО.

За даними військових, бій зав’язався, коли тактична група увірвалася на позиції ворога.

"Днями оператори 3-го полку ССО зачистили ворожі позиції, закріпились та завели туди дружній підрозділ Сил безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Минулої доби, 7 грудня, Сили оборони завдали ударів по пунктах управління окупантів. На фронті відбулися 182 бойових зіткнення, найбільше - на Курахівському напрямку.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися в Курській області та мали успіх поблизу Великої Новосілки, де відновили раніше втрачені позиції. Тим часом фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Торецька та Покровська.

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