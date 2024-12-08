Ворвались с тыла на позиции РФ. Бойцы ССО провели операцию на фронте (видео)

Силы спецопераций Украины (ССО) ворвались с тыла на позиции РФ на фронте. Оккупантов удалось застать врасплох.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций Украины ( ССО ).

После успешно выполненного задания, группа отошла с одним раненым.

"Операторы ССО уничтожили трех российских военных, и еще одного заставили сдаться в плен. Во время специальных действий, враг пытался с дронов сбрасывать гранаты, однако воины ССО из стрелкового оружия сбили четыре российских дрона Mavic", - добавили в ССО.

По данным военных, бой завязался, когда тактическая группа ворвалась на позиции врага.

"На днях операторы 3-го полка ССО зачистили вражеские позиции, закрепились и завели туда дружественное подразделение Сил безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 7 декабря, Силы обороны нанесли удары по пунктам управления оккупантов. На фронте произошли 182 боевых столкновения, больше всего - на Кураховском направлении.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, ВСУ продвинулись в Курской области и имели успех вблизи Великой Новоселки, где восстановили ранее утраченные позиции. Между тем фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Купянска, Торецка и Покровска.

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