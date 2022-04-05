Уверенность украинцев в способности отразить нападение России выросла до 95%

Однако уверенность в быстрой победе "за несколько недель" несколько уменьшилась с 47% до 35%. Зато выросли позиции "несколько месяцев" и "полгода-год". Еще 14% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проведен 30-31 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.