Увеличение налогов на добычу собственного газа ослабит Украину и ее экономику, - экс-премьер

"Надо обезопасить власть от принятия глупых решений. Что делает украинская власть, понимая то, что мы сейчас являемся пока энергетически зависимой страной? Они вдвое увеличивают налоги на добычу нового газа в Украине. Это означает, что с каждым годом будет падение добычи. Это пример глупых решений, которые ослабляют нашу страну и экономику", - отметил экс-премьер.

Он подчеркнул, что при таких условиях ни один инвестор не будет вкладывать средства в разработку украинских месторождений.

"Опять будем больше покупать за границей. Снова будут расти цены, налоги будут оставаться в Украине, украинские инвестиции будут остановлены", - отметил Гройсман.



Он напомнил, что в 2019 году при его правительстве государственный "Нафтогаз" добывал 15,4 млрд м3 газа, а в 2021 году добыча упала до 13,7 млрд м3.

"Потому что в 2017 году нами были сделаны определенные шаги, которые позволили привлекать инвестиции в увеличение добычи газа. Я уходил с должности как премьер - мы добывали в год 15,4 миллиарда кубов газа в Украине, я имею в виду государственного. Знаете, сколько сегодня? 13,7 млрд. Чуть менее 2 миллиардов падения", - отметил Гройсман.

Напомним, 9 февраля в Раде депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%. Аналогичное предложение готовит и Кабинет министров.