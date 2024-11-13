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УВЕА закликає не допустити накопичення боргів перед виробниками ВДЕ у 2025 році

Середа 13 листопада 2024 18:25
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УВЕА закликає не допустити накопичення боргів перед виробниками ВДЕ у 2025 році Фото: УВЕА закликає не допустити накопичення боргів перед виробниками ВДЕ у 2025 році (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Українська вітроенергетична асоціація наголошує на важливості прийняття збалансованих рішень для забезпечення повних розрахунків з виробниками відновлюваної енергетики та уникнення накопичення боргів.

Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

За його словами, важливо уникнути накопичення боргів, оскільки це негативно впливає не лише на інвестиційний клімат, але й на роботу та існування самих компаній.

"Запропоновані регулятором витрати на ПСО в структурі тарифу в розмірі майже 30,8 млрд грн, виглядають з нашого погляду, як мінімально необхідні та дають надію на не прирощення боргів в наступному році. Але є прогноз "Гарантованого покупця" – 31 млрд гривень, це треба також враховувати", - підкреслив Конеченков.

Він також закликав НКРЕКП прийняти збалансоване рішення щодо рівня тарифу на передачу електроенергії, який забезпечить повні розрахунки з виробниками ВДЕ в 2025 році та забезпечить "Укренерго" фінансовими ресурсами на виконання своєї функції як системного оператора

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що встановлення бездефіцитного тарифу на передачу електроенергії НЕК "Укренерго" дозволить цій компанії відновити ефективну роботу з міжнародними організаціями.

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