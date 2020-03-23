УВЭА просит НКРЭКУ рассмотреть методику компенсации за ограничение "зеленой" энергии

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Ветроэнергетическая ассоциация просит начать процедуру утверждении методики компенсации производителям электроэнергии

Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА) просит Национальную комиссию, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассмотреть и начать процедуру утверждении методики компенсации производителям электроэнергии из альтернативных источников за ограничение их мощностей оператором. Об этом говорится в обращении УВЭА к председателю НКРЭКУ, передает РБК-Украина.

В ассоциации напомнили, что с ноября прошлого года НЭК "Укрэнерго" обязывает производителей ВИЭ ограничивать мощности с целью балансировки системы. Однако через эти ограничения производители ВИЭ понесут существенных убытков, механизм компенсации которых еще не разработан.

"Систематические диспетчерские ограничения уже вызвали миллионные убытки отдельным производителям ВИЭ. По прогнозам оператора системы передачи с апреля 2020 года ожидаются ограничения производителей ВИЭ в еще больших объемах - ориентировочно 2 ГВт", - сообщается в обращении.

В свою очередь, УВЭА просит НКРЭКУ рассмотреть подготовленные производителями ВИЭ и профильными ассоциациями проекты изменений к нормативно-правовым актам для внедрения механизма компенсации стоимости не отпущенной производителями ВИЭ электроэнергии по "зеленому" тарифу вследствие выполнения ими команд оператора системы передачи и начать процедуру утверждения такого механизма

"Наработанные производителями ВИЭ изменения в регуляторных актов имеют системный характер и, при условии их принятия регулятором, привели бы в действие ч.5 ст.68 закона Украины "О рынке электрической энергии", предусматривающего полную компенсацию производителям ВИЭ за отпущенную производителям ВИЭ электроэнергию в результате ограничений по установленному "зеленому" тарифу или аукционной ценой", - отмечается в обращении.

Как писало РБК-Украина, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков отметил, что Украина может использовать опыт Германии относительно предоставления финансовой компенсации предприятиям "зеленой" энергетики за ограничения мощностей.

Ранее сообщалось, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" начала разработку механизмов возмещения производителям "зеленой" энергии средств в связи с участившимися случаями диспетчерских ограничений, 30 января состоялось первое заседание рабочей группы по этому вопросу.