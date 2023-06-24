"Внимательно следим за ситуацией": Сунак обсудит с Зеленским переворот в России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Премьер-министр призвал все вовлеченные стороны защищать жизни мирных жителей. Он указал, что в субботу поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими западными лидерами.

"Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку она развивается на месте, пока мы говорим. Самое важное, что я хотел бы сказать, это то, что все стороны должны нести ответственность и защищать гражданских лиц, и это все, что я могу сказать на данный момент", - сказал он.

На вопрос, разговаривал ли он с Зеленским, Сунак сказал: "Я на связи с нашими союзниками".

"Я поговорю с некоторыми из них сегодня позже, мы будем координировать свои действия в такой ситуации", - добавил премьер.

Чрезвычайный комитет

Чрезвычайный комитет британского правительства, известный как COBR, собрался в субботу, чтобы обсудить последние события в России и риски для британских граждан, находящихся там, сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли также принял участие во встрече с коллегами из стран Большой семерки с развитой экономикой.

Ранее Великобритания обновила свои рекомендации для путешественников, предупредив, что после военных действий Ростове-на-Дону, где наемники захватили контроль, существует "риск дальнейших беспорядков по всей стране".

Бунт Пригожина

Мятежные российские боевики-наемники группы "Вагнера" направляются в Москву после того, как ночью захватили южный город Ростов-на-Дону, бросив президенту Владимиру Путину первый серьезный вызов его власти за 23 года его правления.

Министерство обороны Великобритании заявило, что действия наемников группы Вагнера "представляют собой наиболее серьезный вызов российскому государству за последнее время".

Все, что известно на это время о бунте Пригожина, читайте в материале РБК-Украина.