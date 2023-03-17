Увага! Редакція РБК-Україна попереджає про фішингові сайти: на що звернути увагу

До уваги читачів. У мережі почастішали випадки підробки сайту РБК-Україна. Шахраї видають створений власноруч ресурс за сайт інформагенства, використовуючи впізнаваний дизайн, а також особисті дані редакторів.

Редакція РБК-Україна закликає читачів уважно перевіряти ресурси, а також звертати увагу на доменне ім'я. РБК-Україна використовує лише один домен - www.rbc.ua .

Будь-які ресурси, які використовують дизайн РБК-Україна, але не на домені www.rbc.ua є шахраями!

Зокрема, у мережі з'явився ресурс на домені rbk.media, який використовує дизайн та персональні дані колективу РБК-Україна. Наголошуємо, РБК-Україна не має ніякого відношення до діяльності rbk.media.

Про шахрайські дії редакція РБК-Україна повідомила у правоохоронні органи та закликає читачів повідомляти про випадки підробки сайту на електронну пошту sb@rbc.ua.