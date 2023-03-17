ua ru
Пт, 17 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Внимание! Редакция РБК-Украина предупреждает о фишинговых сайтах: на что обратить внимание

Новина українською →
Украина, Пятница 17 марта 2023 15:11
Внимание! Редакция РБК-Украина предупреждает о фишинговых сайтах: на что обратить внимание Фото: РБК-Украина предупреждает о фишинговых сайтах (pixabay.com)
Автор: Ирина Гамерская

Вниманию читателей. В сети участились случаи подделки сайта РБК-Украина. Мошенники выдают созданный собственноручно ресурс за сайт информагентства, используя узнаваемый дизайн, а также личные данные редакторов.

Редакция РБК-Украина призывает читателей внимательно проверять ресурсы, а также обращать внимание на доменное имя. РБК-Украина использует только один домен - www.rbc.ua.

Любые ресурсы, которые используют дизайн РБК-Украина, но не на домене www.rbc.ua являются мошенниками!

В частности, в сети появился ресурс на домене rbk.media, который использует дизайн и персональные данные коллектива РБК-Украина. Отметим, РБК-Украина не имеет никакого отношения к деятельности rbk.media.

Внимание! Редакция РБК-Украина предупреждает о фишинговых сайтах: на что обратить внимание

О мошеннических действиях редакция РБК-Украина сообщила в правоохранительные органы и призывает читателей сообщить о случаях подделки сайта на электронную почту sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
шахраї
NEWS
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить