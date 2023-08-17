Ув'язнений із колонії "здавав" РФ інформацію про ЗСУ. Його засудили до 15 років в'язниці

Ув'язнений із колонії в Чернівецькій області передавав бойовикам "ДНР" інформацію про Сили оборони України. Його засудили до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

Засуджений в обмін на свободу погодився вести підривну діяльність проти України. За співпрацю з ворогом йому обіцяли включення до списків обмінного фонду на українських полонених.

Зв’язок через месенджери тримав з представником незаконного збройного формування так званої "ДНР". Розвідувальну інформацію одержував від своїх знайомих - жителів Донецької області.

Засуджений дистанційно "зливав" інформацію про ЗСУ окупантам

З березня 2022 року в’язень дистанційно передавав дані про дислокацію й переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ на Бахмутському напрямку, а також координати будівель правоохоронних органів і органів місцевої влади.

Фото: Поплічник окупантів (facebook.com/pgo.gov.ua)

Після повномасштабного російського вторгнення через активізацію бойових дій на фронті засудженого разом з іншими перевели до Сокирянської виправної колонії у Чернівецькій області. Контакти з ворогом він не втратив та продовжив надсилати інформацію про ЗСУ.

Яке покарання отримав зрадник

Жителя Бахмутського району Донецької області визнано винним у державній зраді. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додатковий тюремний строк отримав чоловік, який відбував покарання за злочини у сфері обігу наркотиків у Торецькій виправній колонії.

Колаборанти і зрадники в Донецькій області

Нещодавно мешканця Краматорська Донецької області засудили до 9 років ув'язнення за поширення інформації про розташування Збройних сил України, яку Росія використовувала на свою користь.

Також у Донецькій області Служба безпеки затримала інформатора російської ФСБ, який перетворив власну домівку на "спостережний пункт" за ЗСУ і передавав окупантам інформацію про пересування українських військ та техніки.