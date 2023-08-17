Ув'язнений із колонії "здавав" РФ інформацію про ЗСУ. Його засудили до 15 років в'язниці
Ув'язнений із колонії в Чернівецькій області передавав бойовикам "ДНР" інформацію про Сили оборони України. Його засудили до 15 років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі справи
Засуджений в обмін на свободу погодився вести підривну діяльність проти України. За співпрацю з ворогом йому обіцяли включення до списків обмінного фонду на українських полонених.
Зв’язок через месенджери тримав з представником незаконного збройного формування так званої "ДНР". Розвідувальну інформацію одержував від своїх знайомих - жителів Донецької області.
Засуджений дистанційно "зливав" інформацію про ЗСУ окупантам
З березня 2022 року в’язень дистанційно передавав дані про дислокацію й переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ на Бахмутському напрямку, а також координати будівель правоохоронних органів і органів місцевої влади.
Фото: Поплічник окупантів (facebook.com/pgo.gov.ua)
Після повномасштабного російського вторгнення через активізацію бойових дій на фронті засудженого разом з іншими перевели до Сокирянської виправної колонії у Чернівецькій області. Контакти з ворогом він не втратив та продовжив надсилати інформацію про ЗСУ.
Яке покарання отримав зрадник
Жителя Бахмутського району Донецької області визнано винним у державній зраді. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Додатковий тюремний строк отримав чоловік, який відбував покарання за злочини у сфері обігу наркотиків у Торецькій виправній колонії.
Колаборанти і зрадники в Донецькій області
Нещодавно мешканця Краматорська Донецької області засудили до 9 років ув'язнення за поширення інформації про розташування Збройних сил України, яку Росія використовувала на свою користь.
Також у Донецькій області Служба безпеки затримала інформатора російської ФСБ, який перетворив власну домівку на "спостережний пункт" за ЗСУ і передавав окупантам інформацію про пересування українських військ та техніки.
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