Утром в Украине ожидается сильный туман

Фото: туман (РБК-Украина)

В Украине утром 13 декабря ожидается осложнение погодных условий. Местами будет туман, вследствие которого видимость может сократиться до 200 метров.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

"По информации Укргидрометцентра, в южной части до конца суток 12 декабря, ночью и утром 13 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине на фоне ухудшения погодных условий 10 декабря зафиксировали почти 1,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий. В результате 8 человек погибли, 99 - травмированы.

РБК-Украина писало, что большинство прогнозов сводится к тому, что стоит ожидать аномальные перепады температуры, зима в Украине в 2020-2021 годах будет настоящей.