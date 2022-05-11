Утром российские военные снова стреляли на границе с Херсонской областью: какая ситуация сейчас

Утром среды, 11 мая, в Днепропетровской области слышны взрывы. Российские оккупанты снова инициировали бои на границе с Херсонской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ночью практически спокойно – только одна тревога. На утро враг снова стрелял на границе с Херсонщиной", - рассказал он.

По его словам, российские войска попали в поля в окрестностях сел Зеленодольской и Широковской общин.

"Никого и ничего не задело. Сейчас все нормально", - добавил Резниченко.