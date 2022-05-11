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Утром российские военные снова стреляли на границе с Херсонской областью: какая ситуация сейчас

Фото: Россия продолжает вести бои на границе с Херсонской областью 11 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром среды, 11 мая, в Днепропетровской области слышны взрывы. Российские оккупанты снова инициировали бои на границе с Херсонской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ночью практически спокойно – только одна тревога. На утро враг снова стрелял на границе с Херсонщиной", - рассказал он.

По его словам, российские войска попали в поля в окрестностях сел Зеленодольской и Широковской общин.

"Никого и ничего не задело. Сейчас все нормально", - добавил Резниченко.

Как сообщалось, вечером 10 мая российские войска обстреляли граничащие с Россией районы Сумской и Черниговской областей. Противник использовал авиацию и минометы.

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