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Утримував волонтерів в підвалі церкви. Прикордонники затримали священника

Фото: прикордонники затримали священника-колаборанта (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 березня, на в'їзді до Києва прикордонники затримали священника-колаборанта, який співпрацював з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.

Під час перевірки особи прикордонники встановили, що священник під час окупації одного з селищ в Київській області співпрацював з російською армією, годував їх та надавав інформацію про українців.

Крім того, зі свідчень одного з утримуваних окупантами українця, що є у відкритому доступі, йдеться, що в підвалі церкви проросійського настоятеля утримували волонтерів.

У відкритих джерелах також є інтерв'ю священника, де він говорить, що війна в Україні - це покарання за гріхи, а росіян на наших землях давно чекали.

Наразі священника передали співробітникам Нацполіції для прийняття щодо нього правового рішення.

Нагадаємо, стало відомо, скільки катівень окупантів виявила поліція на звільнених територіях.

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КиївокупантисвященикиВійна Росії проти України