Утримував волонтерів в підвалі церкви. Прикордонники затримали священника

Під час перевірки особи прикордонники встановили, що священник під час окупації одного з селищ в Київській області співпрацював з російською армією, годував їх та надавав інформацію про українців.

Крім того, зі свідчень одного з утримуваних окупантами українця, що є у відкритому доступі, йдеться, що в підвалі церкви проросійського настоятеля утримували волонтерів.

У відкритих джерелах також є інтерв'ю священника, де він говорить, що війна в Україні - це покарання за гріхи, а росіян на наших землях давно чекали.

Наразі священника передали співробітникам Нацполіції для прийняття щодо нього правового рішення.

Нагадаємо, стало відомо, скільки катівень окупантів виявила поліція на звільнених територіях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.