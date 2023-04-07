ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Утримував українських патріотів у СІЗО. ДБР повідомило про підозру колаборанту

Новость на русском →
П'ятниця 07 квітня 2023 16:14
Утримував українських патріотів у СІЗО. ДБР повідомило про підозру колаборанту Ілюстративне фото: колаборанту, який утримував українських патріотів у СІЗО, повідомили про підозру (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру кінологу, який працював на окупантів. Він утримував у СІЗО українських патріотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГБР у Telegram.

Як зазначають правоохоронці, після тимчасової окупації Херсонської області та захоплення Херсонського слідчого ізолятора молодший інспектор-кінолог відділу охорони погодився працювати на РФ.

Утримував українських патріотів у СІЗО. ДБР повідомило про підозру колаборантуФото: колаборант, якого підозрює ГБР (t.me/DBRgovua)

Колишній правоохоронець, окрім своєї співпраці з окупантами, активно закликав своїх знайомих також ставати колаборантами.

"Відомо, що він тримав в ізоляторі херсонців, яких окупанти викрадали, і кидав у камери за непокору, чинив моральний тиск на ув'язнених, погрожував їм. Після звільнення Херсона фігурант втік разом з військовослужбовцями Росії", - розповіли у ГБР.

Йому повідомили про підозру в колабораціоністській діяльності та держзраді. Наразі колишньому правоохоронцю загрожує довічний тюремний термін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсоні затримали колаборанта, який займався "перереєстрацією" автомобілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон ДБР Війна Росії проти України
NEWS
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян