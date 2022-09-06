Утренний обстрел центра Харькова: появились фото последствий

Во вторник утром, 6 сентября, в Харькове зафиксировано несколько "прилетов" из-за российских обстрелов. В частности, в центральной части Киевского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Национальной полиции Харьковской области Владимира Тимошко в Facebook .

"Очередное преступление русских убийц. Утренний мирный Харьков содрогнулся от мощных взрывов. Российские ракеты попали в жилую многоэтажку. Еще устанавливаем, есть ли пострадавшие", - написал он.

Тимошко сообщил, что на месте "прилета" работают спасатели и полиция.

Фото: оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова (facebook.com/v.timoshko)

Напомним, первый взрыв в Харькове прогремел около 09:16. После чего стало известно, что в результате российского обстрела пострадала многоэтажка. Через некоторое время в городе зафиксировали еще один "прилет".

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