Ранковий обстріл центру Харкова: з'явилися фото наслідків

У вівторок вранці, 6 вересня, в Харкові зафіксовано кілька "прильотів" через російські обстріли. Зокрема, в центральній частині Київського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника Національної поліції Харківської області Володимира Тимошка в Facebook .

"Черговий злочин російських вбивць. Ранковий мирний Харків здригнувся від потужних вибухів. Російські ракети потрапили в житлову багатоповерхівку. Ще встановлюємо, чи є постраждалі", - написав він.

Тимошко повідомив, що на місці "прильоту" працюють рятувальники і поліція.

Фото: окупанти завдали ударів по Київському району Харкова (facebook.com/v.timoshko)

Нагадаємо, перший вибух у Харкові прогримів близько 09: 16. Після чого стало відомо, що в результаті російського обстрілу постраждала багатоповерхівка. Через деякий час в місті зафіксували ще один "приліт".

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