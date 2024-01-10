Утилізація новорічних ялинок: де і як здати дерево у Києві

У Києві до 31 січня будуть діяти 44 пункти з екологічної утилізації новорічних ялинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київзеленбуд".

Пункти прийому новорічних дерев працюють з 4 січня. Найбільше хвойних, станом на 9 січня, принесли мешканці Солом’янського району столиці - понад 100 дерев.

За словами гендиректора "Київзеленбуду" Юрія Бахмата, минулого року кияни здали на переробку 4000 новорічних дерев.

"Для більшої зручності та економії часу містян, комунальні підприємства облаштували по кілька пунктів збору в кожному районі. Загалом - 44. Обирайте, який ближче до вашого дому та приносьте новорічне дерево на екологічну утилізацію, не викидайте у смітник", - заявив він.

Для утилізації приймають лише живі дерева без декоративних прикрас.

Цього року здати ялинку на утилізацію можна за наступними адресами:

Голосіївський район

сквер на вул. Героїв Маріуполя;

сквер Небесної сотні на вул. Заболотного;

КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн-нд 08:00-20:00).

Дарницький район

парк біля озера Лебедине;

парк імені воїнів-інтернаціоналістів;

парк "Позняки";

КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А.

Деснянський район

парк "Молодіжний";

парк із водними об’єктами вздовж просп. Шухевича;

парк "Кіото";

КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26 (пн-нд 08:00-20:00).

Дніпровський район

перетин бульв. Русанівського і бульв. Ігоря Шамо;

парк біля озера Тельбін;

парк біля кінотеатру «Аврора»;

КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд 08:00-20:00).

Оболонський район

парк на вул. Бережанській, 10-20;

парк біля озера Йорданське;

КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд 07:00-20:00).

Печерський район

КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Подільський район

сквер на просп. Правди;

сквер на пл. Щекавицькій;

КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А (пн-нд 08:00 – 20:00).

Святошинський район

парк "Совки";

парк "Юність";

сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;

сквер на вул. Котельникова.

Солом’янський район

сквер на вул. Сергія Берегового;

Солом’янський ландшафтний парк;

парк "Орлятко";

КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд 08:00-20:00).

Шевченківський район