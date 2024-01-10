Утилизация новогодних елок: где и как сдать дерево в Киеве
В Киеве до 31 января будут действовать 44 пункта по экологической утилизации новогодних елок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевзеленстрой".
Пункты приема новогодних деревьев работают с 4 января. Больше хвойных, по состоянию на 9 января, принесли жители Соломенского района столицы - более 100 деревьев.
По словам гендиректора "Киевзеленстроя" Юрия Бахмата, в прошлом году киевляне сдали на переработку 4000 новогодних деревьев.
"Для большего удобства и экономии времени горожан, коммунальные предприятия обустроили по несколько пунктов сбора в каждом районе. Всего - 44. Выбирайте, какой ближе к вашему дому и приносите новогоднее дерево на экологическую утилизацию, не выбрасывайте в мусорку", - заявил он.
Для утилизации принимают только живые деревья без декоративных украшений.
В этом году сдать елку на утилизацию можно по следующим адресам:
Голосеевский район
- сквер по ул. Героев Мариуполя;
- сквер Небесной сотни на ул. Заболотного;
- КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г (пн-вс 08:00-20:00).
Дарницкий район
- парк у озера Лебедино;
- парк имени воинов-интернационалистов;
- парк "Позняки";
- КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А.
Деснянский район
- парк "Молодежный";
- парк с водными объектами по просп. Шухевича;
- парк "Киото";
- КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26 (пн-вс 08:00-20:00).
Днепровский район
- пересечение бульв. Русановского и бульв. Игоря Шамо;
- парк у озера Тельбин;
- парк у кинотеатра «Аврора»;
- КП УЗН Днепровского района – просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс 08:00-20:00).
Оболонский район
- парк на ул. Бережанской, 10-20;
- парк у озера Иорданское;
- КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс 07:00-20:00).
Печерский район
- КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).
Подольский район
- сквер по просп. Правды;
- сквер на пл. Щекавицкой;
- КП УЗН Подольского района – ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс 08:00 – 20:00).
Святошинский район
- парк "Совки";
- парк "Юность";
- сквер на пересечении улиц Симиренко и Григоровича-Барского;
- сквер по ул. Котельникова.
Соломенский район
- сквер по ул. Сергея Берегового;
- Соломенский ландшафтный парк;
- парк "Орленок";
- КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95-А (пн-вс 08:00-20:00).
Шевченковский район
- парк "Радуга";
- парк "Сырецкий";
- пров. Бабий Яр, 6 (пн-вс 08:00-20:00);
- КП УЗН Шевченковского района – просп. Берестейский, 82-А (пн-вс 08:00-20:00).
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