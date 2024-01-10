Утилизация новогодних елок: где и как сдать дерево в Киеве

В Киеве до 31 января будут действовать 44 пункта по экологической утилизации новогодних елок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевзеленстрой".

Пункты приема новогодних деревьев работают с 4 января. Больше хвойных, по состоянию на 9 января, принесли жители Соломенского района столицы - более 100 деревьев.

По словам гендиректора "Киевзеленстроя" Юрия Бахмата, в прошлом году киевляне сдали на переработку 4000 новогодних деревьев.

"Для большего удобства и экономии времени горожан, коммунальные предприятия обустроили по несколько пунктов сбора в каждом районе. Всего - 44. Выбирайте, какой ближе к вашему дому и приносите новогоднее дерево на экологическую утилизацию, не выбрасывайте в мусорку", - заявил он.

Для утилизации принимают только живые деревья без декоративных украшений.

В этом году сдать елку на утилизацию можно по следующим адресам:

Голосеевский район

сквер по ул. Героев Мариуполя;

сквер Небесной сотни на ул. Заболотного;

КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г (пн-вс 08:00-20:00).

Дарницкий район

парк у озера Лебедино;

парк имени воинов-интернационалистов;

парк "Позняки";

КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А.

Деснянский район

парк "Молодежный";

парк с водными объектами по просп. Шухевича;

парк "Киото";

КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26 (пн-вс 08:00-20:00).

Днепровский район

пересечение бульв. Русановского и бульв. Игоря Шамо;

парк у озера Тельбин;

парк у кинотеатра «Аврора»;

КП УЗН Днепровского района – просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс 08:00-20:00).

Оболонский район

парк на ул. Бережанской, 10-20;

парк у озера Иорданское;

КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс 07:00-20:00).

Печерский район

КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Подольский район

сквер по просп. Правды;

сквер на пл. Щекавицкой;

КП УЗН Подольского района – ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс 08:00 – 20:00).

Святошинский район

парк "Совки";

парк "Юность";

сквер на пересечении улиц Симиренко и Григоровича-Барского;

сквер по ул. Котельникова.

Соломенский район

сквер по ул. Сергея Берегового;

Соломенский ландшафтный парк;

парк "Орленок";

КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95-А (пн-вс 08:00-20:00).

Шевченковский район