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Утилизация новогодних елок: где и как сдать дерево в Киеве

Среда 10 января 2024 22:56
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Утилизация новогодних елок: где и как сдать дерево в Киеве Иллюстративное фото: Киевлянам рассказали, где можно утилизировать новогоднюю елку (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве до 31 января будут действовать 44 пункта по экологической утилизации новогодних елок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевзеленстрой".

Пункты приема новогодних деревьев работают с 4 января. Больше хвойных, по состоянию на 9 января, принесли жители Соломенского района столицы - более 100 деревьев.

По словам гендиректора "Киевзеленстроя" Юрия Бахмата, в прошлом году киевляне сдали на переработку 4000 новогодних деревьев.

"Для большего удобства и экономии времени горожан, коммунальные предприятия обустроили по несколько пунктов сбора в каждом районе. Всего - 44. Выбирайте, какой ближе к вашему дому и приносите новогоднее дерево на экологическую утилизацию, не выбрасывайте в мусорку", - заявил он.

Для утилизации принимают только живые деревья без декоративных украшений.

В этом году сдать елку на утилизацию можно по следующим адресам:

Голосеевский район

  • сквер по ул. Героев Мариуполя;
  • сквер Небесной сотни на ул. Заболотного;
  • КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г (пн-вс 08:00-20:00).

Дарницкий район

  • парк у озера Лебедино;
  • парк имени воинов-интернационалистов;
  • парк "Позняки";
  • КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А.

Деснянский район

  • парк "Молодежный";
  • парк с водными объектами по просп. Шухевича;
  • парк "Киото";
  • КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26 (пн-вс 08:00-20:00).

Днепровский район

  • пересечение бульв. Русановского и бульв. Игоря Шамо;
  • парк у озера Тельбин;
  • парк у кинотеатра «Аврора»;
  • КП УЗН Днепровского района – просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс 08:00-20:00).

Оболонский район

  • парк на ул. Бережанской, 10-20;
  • парк у озера Иорданское;
  • КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс 07:00-20:00).

Печерский район

  • КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Подольский район

  • сквер по просп. Правды;
  • сквер на пл. Щекавицкой;
  • КП УЗН Подольского района – ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс 08:00 – 20:00).

Святошинский район

  • парк "Совки";
  • парк "Юность";
  • сквер на пересечении улиц Симиренко и Григоровича-Барского;
  • сквер по ул. Котельникова.

Соломенский район

  • сквер по ул. Сергея Берегового;
  • Соломенский ландшафтный парк;
  • парк "Орленок";
  • КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95-А (пн-вс 08:00-20:00).

Шевченковский район

  • парк "Радуга";
  • парк "Сырецкий";
  • пров. Бабий Яр, 6 (пн-вс 08:00-20:00);
  • КП УЗН Шевченковского района – просп. Берестейский, 82-А (пн-вс 08:00-20:00).

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