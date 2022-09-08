Устройства Apple в будущем могут использовать Starlink для экстренных вызовов

Мобильные устройства Apple в будущем могут использовать спутниковый интернет Starlink для экстренных вызовов.

Об этом заявил Илон Маск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Маск подчеркнул, что компания SpaceX провела многообещающие переговоры с Apple об использовании спутникового интернета Starlink для поддержки новой функции экстренных вызовов в iPhone 14.

По словам главы SpaceX, потребители только выиграют, если мобильные телефоны для экстренных вызовов смогут использовать непосредственно спутниковый интернет, а не просто сотовые вышки других операторов и расположенные на земле передатчики Starlink.

При запуске iPhone 14 в среду Apple заявила, что выбрала фирму спутниковых услуг Globalstar в качестве своего партнера для реализации функции, которая помогает пользователям отправлять экстренные сообщения из удаленных мест.