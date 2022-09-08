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Пристрої Apple в майбутньому можуть використовувати Starlink для екстрених викликів

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Вашингтон, Четвер 08 вересня 2022 22:06
Пристрої Apple в майбутньому можуть використовувати Starlink для екстрених викликів Фото: Apple в майбутньому можуть використовувати Starlink для екстрених викликів (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Мобільні пристрої Apple в майбутньому можуть використовувати супутниковий інтернет Starlink для екстрених викликів.

Про це заявив Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Маск підкреслив, що компанія SpaceX провела багатообіцяючі переговори з Apple про використання супутникового інтернету Starlink для підтримки нової функції екстрених викликів в iPhone 14.

За словами глави SpaceX, споживачі тільки виграють, якщо мобільні телефони для екстрених викликів зможуть використовувати безпосередньо супутниковий Інтернет, а не просто стільникові вишки інших операторів і розташовані на землі передавачі Starlink.

Під час запуску iPhone 14 в середу Apple заявила, що обрала фірму супутникових послуг Globalstar як свого партнера для реалізації функції, яка допомагає користувачам надсилати екстрені повідомлення з віддалених місць.

Раніше ми писали, що в рамках презентації Apple показала лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлені Розумні годинник Watch Series 8 і бездротові навушники AirPods Pro.

Відзначимо, докладніше про смартфони від Apple читайте в матеріалі "Новий iPhone 14 представлений офіційно: основні характеристики".

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