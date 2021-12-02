"Застаріли років на 20": в Україні змінять шкільні програми інформатики
В Україні змінять шкільні програми з інформатики, оскільки вони застаріли на 20 років. Предмет повинен відповідати вмінням сучасних дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
За його словами, Мінцифри і Міністерство освіти і науки (МОН) виступили з ініціативою оновлення шкільного предмета "Інформатика". Федоров додав, що вже створена робоча група, яка займеться оновленням навчальних програм.
"Предмет повинен відповідати вмінням сучасних дітей, а не віднімати у них інтерес до технологій через програму, яка застаріла років так на 20", - підкреслив міністр.
Він додав, що сучасні технології - важлива частина повсякденного життя і цифрова грамотність є життєво необхідною навичкою.
"Вчити правильно користуватися технологіями важливо з дитинства, зокрема, в школах на уроках інформатики", - резюмував Федоров.
Нагадаємо, в листопаді Мінцифри і громадське об'єднання "Розвиток IT освіти" підписали меморандум про партнерство і домовилися про взаємодію у розвитку IT-освіти в Україні.