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Устанавливали б/у детали на боевую технику для ООС. В Днепре разоблачили "схему"

Автор: Мария Кучерявец

В Днепре правоохранители разоблачили установку б/у деталей на боевую технику для ООС под видом новых. "Схему" для присвоения госсредств наладили должностные лица одного из частных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По информации прокуратуры, предприятие победило в тендере на ремонт военной техники, общая сумма которого составляет 58 млн грн.

Указано, что тендерная документация содержала сведения о якобы имеющихся разрешениях на помещение, а также проведение таких работ.

А именно, используя арендованное помещение, работники предприятия разбирали бывшую в употреблении технику на детали, которые впоследствии реставрировали и устанавливали на боевую технику под видом новых.

Так, чтобы скрыть преступление, чиновники заключали фиктивные соглашения о якобы "поставках новых запчастей", а в дальнейшем такая техника направлялась в зону проведения ООС.

Правоохранители уже провели ряд обысков в помещениях предприятия и военного представительства, во время которых изъяли: документацию, военную технику, автомобили и т. д.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Фото: в Днепре устанавливали бывшие в употреблении детали на боевую технику для ООС (gp.gov.ua)

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ООСГенеральная прокуратура Украины