Серія успішних контрнаступів ЗСУ необхідна для того, щоб переконати президента РФ Володимира Путіна розпочати переговори на умовах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .
Українські військові мають показати, що вони можуть змінити перебіг бойових дій. ВСУ мають завдати армії РФ такої шкоди, що Путіну та найближчому оточенню стане ясно, що війська РФ не можуть сподіватися покращити результат війни, продовжуючи бойові дії.
Таким чином, численні великі перемоги України на оперативному рівні, ймовірно, потрібні для створення перспективи врегулювання війни шляхом переговорів або примусу Путіна до припинення бойових дій. Є підстави очікувати, що українські сили справді можуть досягти успіху за рахунок контрнаступів.
Раніше в Китаї заявили, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до "швидшого поновлення переговорів" .
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