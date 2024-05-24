Успіх юної Світоліної та запеклий фінал з Агассі. Як українці на "Ролан Гарросі" виступали

Уродженка Львова Лариса Савченко наприкінці 80-х і початку 90-х була серед провідних тенісисток планети в парах. У 1988-1991 рр. у дуеті з білорускою Наташею Звєрєвою вона 6 разів виходила до фіналів турнірів серії "Гренд Слем". Зокрема, тричі українка змагалася за титул French Open.

Утім, успішним став лише один із паризьких турнірів. У 1989 році Савченко та Звєрєва отримали другий номер посіву та здолали п'ять стадій змагань, щоб зустрітися з німкенею Штеффі Граф і аргентинкою Габріелою Сабатіні у фіналі. Пара українки та білоруски виявилася сильнішою в двох сетах (6:4, 6:4).

Дует Звєрєвої та Савченко, яка в тому ж 1989-му стала Савченко-Нейланд, ще двічі дійшов до вирішального протистояння в Парижі. Утім, злим генієм українсько-білоруської пари стала чешка Яна Новотна. У 1990 році вона здобула трофей в дуеті зі співвітчизницею Хеленою Суковою, а ще за рік тріумфувала в парі з американкою Джіджі Фернандес.

Фото: Лариса Савченко ростить нових чемпіонів у Києві (facebook.com/mtakyiv)

Почин співвітчизниці підтримав юний Андрій Медведєв. 16-річний українець підкорив паризький ґрунт в одиночних змаганнях юніорів. У фіналі він розібрався зі шведом Томасом Енквістом (6:4, 7:6). Такий успіх дозволив Медведєву вже за рік дебютувати в мейджорі серед дорослих, де український тенісист сенсаційно дійшов до 4-го кола.

З іменем нині тенісного функціонера пов'язаний і головний успіх в одиночному розряді. У сезоні-1999 Медведєв зробив фурор на "Ролан Гарросі". Дивувати почав із перших раундів. Наприклад, у другому колі вибив легендарного американця Піта Сампраса в чотирьох сетах, а в чвертьфіналі – бразильця Густаво Куертена. Зрештою, українець опинився у фіналі.

Той матч проти Андре Агассі оповитий легендами. Американський тенісист у мемуарах яскраво описав, як він із суперником ще за кілька тижнів до French Open були на дні – ігровому та емоційному. Утім, подолали всі виклики та подарували фантастичний 5-сетовий фінал. У перших двох домінував Медведєв, а в трьох наступних зі скрипом переміг Агассі та розпочав шлях назад до тенісної вершини.

Слідами найуспішного українського тенісиста в історії вже в XXI столітті пішла Еліна Світоліна. На турнірі дівчат у 2010 році вона була несіяною. Шлях до фіналу для українки був тернистим. Зокрема, словачку Яну Чепелову та американку Беатріс Капру вдалося здолати лише в трьох сетах. Нарешті у фіналі Світоліна зустрілася з туніскою Онс Жабер і впевнено перемогла в двох партіях (6:2, 7:5).

З тих пір українська тенісистка 12 разів намагалася повторити шлях на дорослому рівні. Проте, далі чвертьфіналів поки не діставалася. Після стадії 1/4 фіналу Світоліна вже чотири рази зачохлила ракетку. Зокрема, і торік, коли поступилася білорусці Аріні Сабаленко. Раніше кривдниці титулованої українки теж були відомими – аргентинка Надя Подороска, румунка Сімон Халеп і сербка Ана Івановіч.

Цьогоріч Світоліна шлях до трофею розпочне з поєдинку проти екс-першої ракетки світу Кароліни Плішкової. У другому раунді переможниця протистояння української тенісистки та чешки гарантовано зустрінеться з господаркою кортів – Фіоною Ферро чи Діан Паррі. Найсерйознішою ж опоненткою в секції Світоліної стала четверта ракетка планети Єлена Рибакіна з Казахстану. Проте, з нею українка схрестить ракетки не раніше 1/8 фіналу...

Фото: Еліна Світоліна з трофеєм юніорського French Open (Getty Images)

У прогнозах букмекерів Світоліна ділить 7-ме місце в списку потенційних переможців Відкритого чемпіонату Франції. Контора Favbet заклала коефіцієнт 41,00 на ймовірний успіх української тенісистки на турнірі. Любителі гострих відчуттів можуть закластися на пару фіналісток. Наприклад, на фінальний матч Світоліної проти польки Іги Свьонтек заклали кеф 25,00, а на вирішальне протистояння українки з американкою Корі Гауфф виставили бал 125,00.