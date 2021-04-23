Успешное сотрудничество Кличко и общины помогло увеличить расходы на медицину и образование, - Палатный

Мэр Киева Виталий Кличко демонстрирует лучший пример сотрудничества городских властей с гражданами в условиях пандемии и экономического кризиса.

Об этом заявил руководитель исполкома "УДАРа" Артур Палатный в Telegram-канале .

"Врачи, учителя, коммунальщики сейчас на передовой. Они спасают, учат, поддерживают комфортную жизнь города. Городские власти не отстранилась от людей в непростое время, а наоборот - усиливает поддержку и помощь. Внесены изменения в бюджет, чтобы эти специалисты получали высокие зарплаты и доплаты. В целом Киев можно назвать национальным кейсом партнерства власти и общества перед лицом сложных вызовов", - сказал Палатный.

Он напомнил, что накануне Киевсовет консолидировано проголосовал за увеличение расходной части бюджета на 10 млрд грн.

В частности, на образование дополнительно выделили 748 млн грн, здравоохранение - 790,5 млн грн, транспорт и дорожное хозяйство - 5,5 млрд грн, ЖКХ - 1,5 млрд грн, социальную защиту киевлян - 262 млн грн, развитие культуры - 261 млн грн, на физическую культуру и спорт - 123 млн грн.

Палатный убежден, поддержка этих отраслей в разгар пандемии свидетельствует об ответственности и профессионализме власти.

"Какой бы ни была ситуация, команда Виталия Кличко делает все, чтобы помочь уязвимым категориям киевлян справиться. Я также отдельно хочу акцентировать на увеличении столицей финансирования таких важных отраслей как культура и спорт, которые, к сожалению, часто в нашей стране финансируются по остаточному принципу", - резюмировал Палатный.