ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киевсовет увеличил расходы на медиков, педагогов и коммунальщиков в 2021 году, - Кличко

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 15:50
Киевсовет увеличил расходы на медиков, педагогов и коммунальщиков в 2021 году, - Кличко Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Киевский городской совет одобрил изменения в бюджет столицы на 2021: увеличены расходы на доплаты медикам, зарплаты педагогов и транспортников, а также финансирование отрасли ЖКХ.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко по результатам заседания.

"Речь идет об увеличении зарплат столичных педагогов, об увеличении доплат киевским медикам, о средствах на зарплаты столичным транспортникам. А также об обновлении жилищно-коммунальной инфраструктуры, ремонте и закупке лифтов в столичные дома и на программу софинансирования тепломодернизации домов 70/30, обновлении городских парков и скверов, детских и спортивных площадках", - заявил Кличко.

Он отметил, что на сферу образования депутаты выделили дополнительных 748 млн грн, на здравоохранение - 790,5 млн грн, на транспорт и дорожное хозяйство - 5,5 млрд грн, на ЖКХ - 1,5 млрд грн, на социальную защиту киевлян - 262 млн грн, на сферу культуры - 261 млн грн, на физическую культуру и спорт - 261 млн грн. В целом, расходную часть бюджета города увеличили почти на 10 млрд гривен.

Кличко отметил, что несмотря на сложную ситуацию, городские власти делают все возможное для поддержки киевлян.

"Сегодня мы делаем все, чтобы удержать ситуацию - и эпидемиологическую, и экономическую. Пандемия вызвала кризис, который мир будет преодолевать еще долго. Но необходимо, в первую очередь, поддерживать тех, от кого сегодня зависит здоровье и жизнь людей, обучение наших детей. И тех, кто работает на жизнеобеспечение нашего города и комфорт его жителей. Необходимо и дальше развивать и изменять нашу столицу. И мы все для этого делаем", - резюмировал Виталий Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко сообщил, что столичные медики уже начали получать увеличенные доплаты из бюджета города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Виталий Кличко врачи Киевсовет
NEWS
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше