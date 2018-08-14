Успенский пост 2018: меню на каждый день

Иллюстративное фото (pixabay.com/JerzyGorecki)

В Успенский пост нельзя есть мясные и молочные продукты

Календарь питания в Успенский пост, что можно, а что нельзя употреблять в пищу постящимся, меню по дням - в материале Styler.

Меню в Успенский пост 2018

С Медового Спаса 14 августа у православных верующих начинается Успенский пост. Он продлится в течение двух недель и завершится в праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа.

По строгости Успенский пост сравнивают с Пасхальным, сходны и правила питания, а также запреты на употребление продуктов животного происхождения. Молочные и рыбные блюда в период 14-27 августа запрещены (в конкретные дни рыба разрешается). По понедельникам, средам и пятницам необходимо придерживаться сухоядения. По вторникам и четвергам можно кушать горячие блюда, но без добавления масла. В субботы и воскресенья разрешается употребление горячей пищи с растительным маслом.

Фото: В Успенский пост по субботам и воскресеньям разрешается растительное масло (pixabay.com/stevepb)

Рацион по дням в Успенский пост

Вторник 14 августа - день, когда разрешена горячая пища без масла. В этот день также празднуется Медовый Спас (Маковей), а в календаре православных праздников - Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. На праздничном столе могут быть блюда, приготовленные из освященного меда нового урожая, мака. Все угощения и десерты должны быть постными.

Среда 15 августа - день сухоядения (термически не обработанная растительная пища).

Четверг 16 августа - горячие блюда без масла.

Пятница 17 августа - сухоядение.

Суббота 18 августа - предпразднество Преображения Господня. В меню поста допускается употребление горячей пищи с маслом, рыба, бокал красного вина.

Воскресенье 19 августа - праздник Яблочного Спаса и Преображение Господне. В этот день можно кушать горячие блюда с растительным маслом, рыбу и морепродукты, немного вина. Главное угощение праздничного стола - яблоки и постные блюда с добавлением этих фруктов.

Понедельник 20 августа - день сухоядения.

Вторник 21 августа - термообработанные блюда без масла.

Среда 22 августа - орехи, фрукты и овощи в сыром виде без масла (сухоядение).

Четверг 23 августа - горячие блюда без масла.

Пятница 24 августа - сухоядение.

Суббота 25 августа - блюда с маслом, рыба, допускается вино.

Воскресенье 26 августа - блюда с маслом, рыба, бокал вина.

Понедельник 27 августа - сухоядение.

Вторник 28 августа - праздник Успения Богородицы, ограничения поста снимаются.

Фото: Яблочный Спас приходится на период Успенского поста (pixabay.com/MarcoRoosink)

Что нельзя есть в Успенский пост

Список блюд и продуктов, употрбление которых запрещено постящимся 14 - 27 августа:

говядина, свинина, птица и другие виды мяса, а также мясосодержащие продукты (колбасы, сосиски, буженина и др.).

рыба (за исключением нескольких дней поста).

молочная и кисломолочная продукция.

животные жиры (сало, сливочное масло) и продукты их содержащие.

непостная выпечка, конфеты.

мороженое.

алкогольные напитки ( вино разрешено в выходные дни).

Разрешенные продукты в Успенский пост

Период поста приходится на август, когда фрукты и овощи - в изобилии. Поэтому постящиеся не почувствуют нехватку витаминов и питательных элементов. В меню Успенского поста разрешены все виды фруктов и овощей, каши. Бобовые станут отличным источником белка, а орехи и семечки - полезных жиров. Также допускается употребление грибов в любом виде, постный хлеб, булочки, коврижки.

В дни, когда разрешается горячая пища, можно выбрать любой способ готовки - варение, тушение, запекание и даже жарение на сковороде (масло допускается добавлять по субботам и воскресеньям).

Среди разрешенных напитков: чай, кофе (без добавок), компоты, травяные отвары, узвары, кисели.

Однако, тем кто собирается поститься, стоит обратить внимание на самочувствие, наличие болезней, и только после этого принимать решение о строгости рациона. Также послабления в посте должны быть у детей.

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Видео: РБК-Украина