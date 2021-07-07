Услугами "РГК Метрологический центр" воспользовались 80 тысяч потребителей газа

"РГК Метрологический центр начал свою работу с июля 2020 года, на базе АО "Харьковгаз". Это единственное в Восточной Европе метрологическое предприятие, работающее как Smart Factory: оборудование лучших мировых производителей выполняет полный технологический цикл поверки счетчиков в автоматизированном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что передовые технологии центра позволяют дистанционно контролировать каждый этап поверки средств измерительной техники, предоставлять логистическую поддержку процессам, обеспечить качество услуг на мировом уровне.

"Для поверки средств измерительной техники "РГК Метрологический центр" использует стенды известных немецких производителей Inotech и Hera. Вне зависимости от диаметра промышленного счетчика, его поверки осуществляется за один день. Сегодня наши клиенты - это предприятия и организации, которые привыкли ценить свое время и средства, держать любую ситуацию под личным контролем, получать услуги самого высокого качества", - отметил начальник "РГК Метрологический центр" Денис Французов.

Также в компании рассказали, что в течение первого года существования, "РГК Метрологический центр" организовал около десятка программ обмена опытом для специалистов из разных регионов Украины. Организовал курсы целевых учений по получению новых знаний для своих работников, неоднократно одержал победу в тендерных торгах на услуги по поверке приборов учета газа бюджетных и коммунально-бытовых организаций.

"Для Харьковской области открытия "РГК Метрологический центр" позволило почти в три раза увеличить мощность поверки бытовых счетчиков, обеспечить регион новыми рабочими местами", - говорится в сообщении.