Експерти назвали податки, які стимулюють куріння

Експерти проаналізували дані 17 країн, які взяли участь у проекті оцінки ефективності заходів з контролю над тютюном

Відхід від повністю специфічної системи акцизу (єдина ставка незалежно від ціни) призводить до збільшення цінового асортименту і дозволяє йти від податків, а ускладнені системи податків із застосуванням адвалорних компонентів (додаткові збори залежно від цінового позиціонування сигарет) можуть призвести до збільшення споживання сигарет. Про це свідчать висновки авторитетних міжнародних експертів у публікації медичного наукового журналу British Medical, пишуть "Українські новини".

Як наголошується, автори проаналізували дані 17 країн, які взяли участь у проекті оцінки ефективності заходів з контролю над тютюном. Дослідники порівнювали інформацію від курців про суб'єктивної оцінки кількості викурених цигарок і узагальнені дані про пакет заходів щодо запобігання куріння в конкретній країні. Серед інших параметрів, вчені зіставили рівень і структури оподаткування.

Результати свідчать: існує незаперечна зв'язок між структурою податків і рівнем куріння. Найменший рівень куріння пов'язаний з найпростішою повністю специфічною системою акцизу – єдиний податок незалежно від ціни. Відхід від повністю специфічної системи акцизу, введення адвалорних (прив'язаних до ціни) компонентів призводить до збільшення споживання сигарет на 6-11%.

Автори наводять у приклад Мексику, де збільшення специфічного компоненту сприяло зниженню споживання сигарет, а також Бразилію, де введення адвалора призвело до зростання споживання.

Мета-аналіз даних українських підтверджує справедливість висновків міжнародних досліджень. Відхід України від простої повністю специфічної системи акцизу на сигарети в 2004 році призвів до неконтрольованого зростання внутрішнього споживання з 94 млрд штук сигарет до 122 млрд всього за 4 роки.

Наголошується, поетапне збільшення адвалорної ставки дозволило виробникам розширювати ціновий асортимент, створювати цінові шлюзи для неповнолітніх. Помилкова податкова політика з фокусом на адвалорний компонент (ставка досягала 25%) була припинена тільки в 2013 році. Встановлення фактично єдиного мінімального податку і номінальною адвалорної ставки на рівні 12% розгорнули тенденцію неконтрольованого зростання споживання сигарет, привели до двократного (в порівнянні з піковими значеннями) скорочення рівня споживання сигарет в Україні, забезпечили стабільне зростання бюджетних надходжень. У 2017 році зафіксований найменший рівень споживання за 15 років – 67 млрд штук сигарет.

Повернення до системи, орієнтованої на адвалорний компонент знову може створити цінові шлюзи для залучення неповнолітніх до куріння і стимулювання курців "зі стажем" збільшувати споживання сигарет. У ряді країн Європейського Союзу адвалорний компонент становить менше 3%.