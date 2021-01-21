В условиях слабой экономики введение накопительной пенсионной системы неуместно, - экономист

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Внедрять в Украине накопительный уровень пенсионной системы в условиях слабой экономики и ожидать, что люди смогут получать приличную пенсию, наивно.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

"Если экономика неэффективна, низкопродуктивная, с низким уровнем заработных плат... То в этом случае ни о каком существенном накоплении и почтенной старости уже в принципе не идет. Люди даже работая не могут получить прожиточный уровень, не говоря про все остальное", - сказал Кушнирук.

По его словам, сначала в Украине нужно сформировать условия, которые позволили бы экономике эффективно развиваться, чтобы в ней создавались высокопроизводительные производства, с большим уровнем добавленной стоимости.

В таком случае будет больший уровень зарплат и возможность сохранить пенсионные сбережения при любой пенсионной системы - солидарной, смешанной или накопительной.

"К сожалению, у нас в этом плане все очень плохо и рассчитывать на то, что после того, как введут накопительную систему люди будут получать очень хорошую пенсию, это будет просто наивность", - отметил Кушнирук.

Эксперт также обратил внимание на невозможность в нынешних условиях гарантировать сохранность пенсионных вкладов, особенно в негосударственных фондах, которые власть предлагает привлечь при введении накопительной системы. Через десятки лет эти вклады обесценятся, и люди получат мизерные пенсии, или вообще ничего, считает эксперт.

"Даже в развитых странах сейчас этого (сохранение вкладов - ред.) не могут гарантировать. В Украине шансов еще меньше. Например, в требованиях накопительных пенсионных систем во всем мире есть норма, чтобы более чем половина средств держалась в так называемых ипотечных ценных бумагах и в государственных облигациях. Я про наши ипотечные бумаги даже не говорю, их нет и они не появятся. А государственные бумаги не могут гарантировать даже сохранение тех денег, не говоря даже об их стоимости", - пояснил Кушнирук.

Ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что введение накопительного уровня пенсионной системы усиливает нагрузку на население и бизнес, а выгоду получат только частные финансовые фонды.

В то же время народный депутат Виктория Гриб считает, что предложенные варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений, поскольку не предусмотрены механизмы защиты вкладов от инфляции и девальвации. В итоге по ее мнению, пенсионные вклады может постигнуть та же судьба, что и вклады в Сбербанке СССР.

Напомним, в Верховной раде зарегистрировано два законопроекта относительно пенсионной реформы – депутатский "Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении" (реестр. №2683) и правительственный "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (реестр.№4408), каждый из которых предполагает дополнительные расходы для бизнеса.