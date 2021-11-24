Условия меморандума с МВФ: что и когда должна выполнить Украина

Украина в рамках обновленной программы взяла на себя ряд обязательств, установив временные рамки для их выполнения. Всего в меморандуме указано 12 "маяков", 8 из которых нужно выполнить до следующего пересмотра программы, запланированного на начало марта.

К концу ноября, среди прочего, украинские власти должны утвердить бюджет на 2022 год с общим дефицитом в размере 3,5% ВВП, как это было согласовано с МВФ. Но, очевидно, эти планы сдвинутся уже на начало декабря.

Кроме того, в ближайшее время необходимо отменить ослабление критериев отбора представителей государства в наблюдательных советах государственных банков. Также нужно утвердить планы преемственности с указанием сроков для наблюдательных советов каждого из госбанков в рамках стратегий финучреждений на 2021-2024 годы.

До конца года необходимо завершить и опубликовать аудит расходов из "ковидного" фонда.

НБУ в свою очередь до конца декабря должен принять план действий с указанием сроков, по согласованию с МВФ, для повышения профессионального уровня банковского надзора.

Офис Генерального прокуратура, как следует из документа, должен опубликовать полугодовой отчет о результатах уголовных разбирательств в отношении бывших владельцев, менеджеров и других связанных сторон в каждом банке, выведенном с рынка с начала 2014 года.

Фото: текст меморандума

Задачи на 2022 год: госбанки, цена газа и САП

Уже в январе, как ожидается, Кабинет министров утвердит дорожную карту, в которой изложит шаги, необходимые для вывода ПриватБанка и Ощадбанка на рынок для частичной или полной приватизации. Эти шаги должны способствовать привлечению авторитетных международных инвесторов.

В феврале необходимо принять и опубликовать комплексный стратегический документ и план действий по возвращению активов обанкротившихся банков. "На сегодняшний день прогресс был минимальным. Необходимы действия на правительственном уровне, чтобы продемонстрировать приверженность к возвращению активов", - сказано в меморандуме.

Еще среди ключевых условий - принятие законодательных изменений о Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Эти правки должны улучшить процедуры отбора должностных лиц САП, усилить способность этого органа регулировать свою организационную деятельность и установить механизмы подотчетности руководства САП. Все это нужно сделать до конца марта.

Крайним сроком март значится и для разработки и предоставления всем поставщикам газа базы данных потребителей со всей информацией, необходимой для выставления счетов домохозяйствам.

В апреле нужно завершить разовую проверку действующих членов Высшего совета правосудия (ВСП) Советом по этике в соответствии с положениями нового закона о ВСП.

И, наконец, до конца мая необходимо назначить наблюдательный совет "Энергоатома" с большинством независимых членов, выбранных в соответствии с прозрачной процедурой.

В меморандуме ничего не сказано о повышении тарифов на газ и коммунальные услуги. Но власти обещают повторно не вводить какие-либо предельные цены на газ, поставляемый населению, как это было сделано в начале этого года из-за резко возросшей стоимости топлива на европейском рынке. Вместе с тем, как и раньше, правительство обязуется поддерживать незащищенные слои населения через субсидии.

Кроме того, украинская сторона должна обеспечивать, чтобы оптовые цены на газ определялись на прозрачном и эффективном рынке. Как ранее писало РБК-Украина и это подтверждается в опубликованном меморандуме, 40-50% газа "Укргаздобычи" будет продаваться через биржу с равным доступом для всех участников.

"Ожидается, что к 2024 году эта доля увеличится до 100%, поскольку истекают контракты с фиксированной ценой, которые в настоящее время ограничивают добычу", - сказано в тексте меморандума.

В список "маяков" не вошел вопрос Антимонопольного комитета (АМКУ). Тем не менее этой теме в меморандуме уделено достаточно много внимания. Украина обещает принять закон, который обеспечит финансовую и операционную независимость АМКУ.

Кроме того, указано, что назначение главы и членов комитета будет конкурентным и изолированным от политического вмешательства. Также пропишут исчерпывающий список причин для их увольнения.

Полномочия АМКУ вдобавок должны усилить для проведения физических обысков, конфискации документов, а также для получения информации от правоохранительных и других ведомств и обмена информацией с ними. Что важно: решения комитета получат статус исполнительных документов, а потому у АМКУ не будет необходимости обращаться в суд для обеспечения исполнения этих решений.

Что будет дальше? Второй пересмотр программы, если все пойдет по плану, ожидается в марте 2022 года. После чего Украина может получить еще один транш в размере 700 млн долларов. Остаток средств по программе МВФ планирует выделить уже в июне накануне завершения программы.