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Ферстаппен із поулу тріумфував на Гран-прі Саудівської Аравії

Джедда, Субота 09 березня 2024 20:44
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Ферстаппен із поулу тріумфував на Гран-прі Саудівської Аравії Фото: Макс Ферстаппен не відчув спротиву опонентів (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен за кермом "Ред Булла" виграв другий етап сезону-2024 Формули-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

На перших метрах дистанції головна боротьба розгорнулася за другу позицію – Перес ("Ред Булл") порівнявся з пілотом "Феррарі" Леклером, але монегаск тимчасово вистояв. Зате Піастрі з "Макларена" на першому колі пройшов ветерана "Астон Мартіна" Алонсо.

Леклер стримував Переса лише до четвертого кола. Проте, згодом усі карти пелотону сплутав Стролл. Канадець розбив свій "Астон Мартін" і спровокував виїзд автомобіля безпеки. Більшість пілотів поїхали за новою гумою, але кілька гонщиків вирішили залишитися на трасі та чекати нового сейфтікара. Так у тимчасові лідери вийшов пілот "Макларена" Норріс.

Утім, на 13-му колі Ферстаппен повернув першу позицію. Тим часом Перес обійшов Хемілтона ("Мерседес") у боротьбі за третє місце, а ще за п'ять кіл і Норріса. Трохи довшим шлях до подіуму був у Леклера, який повернувся на третю позицію лише на 27-му. У другій частині гонки головного інтрига стосувалася нижньої частини першої десятки.

Якщо Піастрі, Алонсо та Расселл ("Мерседес") фінішували на безпечній відстані один від одного, то на 7-ме місце на фініші якийсь час претендували три британські пілоти. Переможцем став дебютант – 18-річний резервний гонщик "Феррарі" Берман. За ним фінішували Норріс, Хемілтон, а також пілот "Хааса" Хюлькенберг.

Класифікація Гран-прі Саудівської Аравії-2024:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Серхіо Перес (+13.643)
  3. Шарль Леклер (+18.639)

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