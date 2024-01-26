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По усій країні очікується мокрий сніг, попереджають про ожеледицю: погода на завтра

П'ятниця 26 січня 2024 14:55
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По усій країні очікується мокрий сніг, попереджають про ожеледицю: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 27 січня, в усіх областях очікується мокрий сніг, подекуди з дощем. Також попереджають про ожеледицю на дорогах, крім півдня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг, вдень на півдні країни з дощем, в західних областях помірний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -1 до -4 вночі й від -1 до +5 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -1 до +1 вночі й від -1 до +1 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +3 до +5 вдень;
  • на сході коливатиметься від -1 до +1 вночі й від -1 до +2 вдень.

По усій країні очікується мокрий сніг, попереджають про ожеледицю: погода на завтра

Фото: погода на 27 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області протягом доби від -3 до +2, а в Києві близько 0.

Сніголавинна ситуація

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується 26-28 січня - на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.

Також помірна сніголавинна небезпека очікується 26-28 січня - на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

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