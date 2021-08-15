Усиление жары в Украине и дожди на востоке: какой сегодня будет погода

В Украине сегодня усилится жара. Однако в восточных областях прогнозируют дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По всей территории прогнозируют температуру воздуха на уровне +29-31 градусов. Ночью температура будет колебаться от +13 до +15 градусов.

Несколько прохладнее будет в восточных областях. Там ожидается +25-27 градусов. Ночью прогнозируют +15-17 градусов.

Осадки в виде дождя накроют Луганскую, Донецкую, Запорожскую области и полуостров Крым.

Погода в Киеве

В течение дня температура воздуха повысится до + 29-31 градуса. Ночью похолодает до + 14-16 градусов.

Осадков в столице в течение дня не ожидается.