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Кабмин не будет вводить жесткий карантин до конца года

Киев, Среда 09 декабря 2020 15:39
Кабмин не будет вводить жесткий карантин до конца года
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров не будет ужесточать карантин в Украине до конца года. Медицинская система на данный момент выдерживает.

Об этом на заседании правительства 9 декабря заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня правительство примет решение о новых карантинных мерах со следующего года.

"До конца года остались три недели, и на этот период правительство решило не вводить жесткий карантин. Медицинская система, по данным Министерства здравоохранения, выдерживает то количество больных, которое есть на данный момент", - сказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль заявил, что жесткий карантин планируют ввести с 8 по 24 января.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рекомендовал правительству не вводить локдаун в декабре.

Также сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась. По его словам, в стране уменьшилось количество заболевших и случаев госпитализации.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 12 585 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели почти на 2 тысячи человек больше.

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