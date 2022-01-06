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Усиление энергонезависимости Украины положительно повлияет на энергобезопасность Европы, - Тимченко

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Киев, Четверг 06 января 2022 10:42
Усиление энергонезависимости Украины положительно повлияет на энергобезопасность Европы, - Тимченко Фото: генеральный директор, председатель правления компании ДТЭК Максим Тимченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Усиление энергетической независимости Украины способно положительно повлиять на энергетическую безопасность Европы в целом, но оно возможно только при условии эффективного реформирования отрасли, синхронизации с европейской энергосистемой и развития зеленой энергетики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ДТЭК Максима Тимченко во время выступления на международной онлайн-дискуссии "Работаем с колес? Борьба за исправление ситуации в энергетическом секторе Украины", организованной Atlantic Council.

"Энергетическая безопасность Украины напрямую зависит от завершения реформы рынка, синхронизации национальной энергосистемы с европейской и прогресса в декарбонизации. Украина должна воспользоваться уникальной возможностью стать лидером по декарбонизации Восточной Европы, поддержать мировые тренды на пути к энергетическому переходу", - сказал Тимченко.

По его словам, крайне важно, чтобы государство создало прозрачные условия для привлечения инвестиций, необходимых для реформирования энергетики и добросовестно выполняло обязательства перед инвесторами. Генеральный директор ДТЭК также отметил важность обеспечения развития зеленой генерации и стабильной внутренней добычи газа, которая является одним из ключевых элементов энергобезопасности.

"Дерегуляция газовой промышленности Украины является фундаментальной для роста внутренней добычи газа с целью достижения энергетической независимости", - отметил Тимченко.

Спикерами онлайн-дискуссии также стали старший научный сотрудник Стокгольмского форума свободного мира Андерс Ослунд, заместитель помощника секретаря Бюро по Европе и Евразии Государственного департамента США Робин Данниган и советник генерального директора НАК "Нафтогаз Украины" по международным отношениям Светлана Залищук. Модерировал онлайн-дискуссию старший директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.
Ключевыми темами экспертных обсуждений стали прозрачность энергетического сектора, низкий уровень прогресса украинского правительства в выполнении обязательств по декарбонизации экономики, включая низкие темпы обновления электросетей, завершение реформы энергорынка, проблемы в подготовке Украины к отопительному сезону на фоне европейского энергетического кризиса и увеличения количества российский войск на границах Украины, что повысило риски энергетической безопасности страны.

Atlantic Council - это американский аналитический центр, основанный в 1961 году, являющийся форумом для политических, деловых и интеллектуальных международных лидеров.

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