Посилення енергонезалежності України позитивно вплине на енергобезпеку Європи, - Тімченко

Посилення енергетичної незалежності України здатне позитивно вплинути на енергетичну безпеку Європи загалом, але воно можливе лише за умови ефективного реформування галузі, синхронізації з європейською енергосистемою та розвитку зеленої енергетики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора ДТЕК Максима Тимченка під час виступу на міжнародній онлайн-дискусії "Працюємо з коліс? Боротьба за виправлення ситуації в енергетичному секторі України", організованої Atlantic Council.

"Енергетична безпека України напряму залежить від завершення реформи ринку, синхронізації національної енергосистеми з європейською та прогресу в декарбонізації. Україна повинна скористатися унікальною можливістю стати лідером із декарбонізації Східної Європи, підтримати світові тренди на шляху до енергетичного переходу", - сказав Тімченко.

За його словами, вкрай важливо, щоб держава створила прозорі умови для залучення інвестицій, які потрібні для реформування енергетики і сумлінно виконувала зобов’язання перед інвесторами. Генеральний директор ДТЕК також наголосив на важливості забезпечення розвитку зеленої генерації та стабільного внутрішнього видобутку газу, який є одним із ключових елементів енергобезпеки.

"Дерегуляція газової промисловості України є фундаментальною для зростання внутрішнього видобутку газу з метою досягнення енергетичної незалежності", - зазначив Тімченко.

Спікерами онлайн-дискусії також стали старший науковий співробітник Стокгольмського форуму вільного світу Андерс Ослунд, заступник помічника секретаря Бюро з питань Європи та Євразії Державного департаменту США Робін Данніган та радник генерального директора НАК «Нафтогаз України» з міжнародних відносин Світлана Заліщук. Модерував онлайн-дискусію старший директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Хербст.

Ключовими темами експертних обговорень стали прозорість енергетичного сектору, низький рівень прогресу українського уряду у виконанні зобов’язань щодо декарбонізації економіки, включно з низькими темпами оновлення електромереж, завершення реформи енергоринку, проблемна підготовка України до опалювального періоду на фоні європейської енергетичної кризи та збільшення кількості російських військ на кордонах України, що підвищило ризики загроз енергетичній безпеці країни.

