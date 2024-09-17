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Усика заарештували у Польщі в аеропорту, - Беленюк

Фото: Олександр Усик (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Український боксер, абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик був заарештований у Польщі. Це сталося в аеропорту міста Краків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Жана Беленюка.

"Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова", - йдеться в публікації в мережі першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту.

Він додав, що наразі обставини події зʼясовуються.

Крім того, Беленюк в мережі оприлюднив кадри, на яких видно, що Усик спілкується з людьми у формі, та його відводять у кайданках.

Оновлено: дружина Усика каже, що "усе гаразд"

За словами дружини чемпіона Катерини Усик щодо випадку в польському аеропорту із її чоловіком, "усе гаразд, нічого кримінального. Про це вона написала у своєму Instagram в stories сьогодні пізно ввечері 17 вересня.

Крім того, вона додала у своєму пості, що пізніше її чоловік Усик усе пояснить.

Дружина Усика Катерина висловилася щодо інциденту з боксером у Польщі (фото: скрін instagram.com/stories)

Нагадаємо, раніше у травні проект РБК-Україна Styler писав, що Олександр Усик, який після перемоги над Тайсоном Ф'юрі став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, міг потрапити за ґрати через один свій вчинок після бою.

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ПольщаОлександр Усик