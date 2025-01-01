Усик знову абсолютний, футбольне "золото" ЧС та новий рекорд Магучіх: де українці запалюватимуть у 2025-му

І хоча за олімпійським принципом головне в спорті – це участь, ми чекаємо від наших спортсменів гучних перемог. Сподіваємось на чергові тріумфи Олександра Усика, Ярослави Магучіх, Ольги Харлан, Еліни Світоліної та Марти Костюк. Віримо у наші збірні з ігрових видів спорту. Та в те, що на небосхилі засяють нові зірки.

Фото: Гра Україна – Бельгія на Євро-2024 (x.com/uefaeuro)

Футбол

20 та 23 березня, плей-офф Ліги націй, Україна – Бельгія

"Синьо-жовті" через стикові поєдинки спробують пробитися до елітного дивізіону європейського футболу. Суперник – збірна Бельгії, з якою підопічні Сергія Реброва грали на Євро-2024. Тоді команди розписали нульову нічию. Зараз можна і потрібно перемагати "червоних дияволів".

24 травня, фініш УПЛ

Чи вистачить київському "Динамо" для чемпіонства переваги у п'ять очок над найближчим суперником? Наскільки обґрунтовані лідерські амбіції "Олександрії"? Чи змирився зі втратою титулу "Шахтар"? Можна сперечатись про якість сучасної УПЛ. Але те, що турнір надзвичайно цікавий – безперечний факт. Тож у травні на нас чекає розв'язка з великою інтригою.

31 травня, закінчення єврокубків

У цей день відбудеться вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів. Трохи раніше визначаться переможці інших турнірів: Ліги Європи (21 травня) та Ліги конференцій (28-е). У ЛЧ сподіваємось на успіхи Олександра Зінченка з "Арсенала", Андрія Луніна з "Реала" та Анатолія Трубіна з "Бенфіки". У ЛЄ – Артема Довбика з "Роми" та Романя Яремчука з "Олімпіакоса". У ЛК – велика вірогідність перемоги "Челсі". Михайло Мудрик мав чудовий шанс взяти трофей, проте допінг усе зіпсував.

11 - 28 червня, Євро-2025 серед молодіжних команд

16 найкращих колективів боротимуться за медалі у Словаччині. Серед них і збірна України. У групі наші зіграють з Нідерландами, Данією та Фінляндією. Команда Унаї Мельгоси дуже впевнено виглядала у відборі. Тож маємо надію на розвиток успіху.

15 червня - 13 липня, Клубний чемпіонат світу

Одразу після жеребкування ми говорили про чотирьох наших представників на клубному ЧС. На жаль, тепер представництво скоротилось удвічі. "Інтер Маямі" відмовився від послуг Сергія Кривцова. А Михайло Мудрик з його допінговими справами, скоріш за все, відбуватиме дискваліфікацію і за "Челсі" не гратиме.

Залишаються воротарі – Андрій Лунін з "Реала" та Анатолій Трубін – з "Бенфіки". У Трубіна більше шансів вийти на поле, у Луніна – виграти трофей. Він вже був чемпіоном світу серед клубів у 2022-му. Тепер може стати дворазовим.

5 вересня - 16 листопада, відбіркові матчі ЧС-2026

За єдину пряму путівку команда Реброва боротиметься з Азербайджаном, Ісландією та Хорватією чи Францією (з ким саме з них – дізнаємось у березні). Якщо "синьо-жовті" фінішують другими, буде шанс потрапити на Мундіаль, що пройде в США, Мексиці та Канаді, через стики. Але до цього краще не доводити.

Фото: Чи стане Усик знову абсолютним? (instagram.com/usykaa)

Бокс

Тут великі очікування, але поки без конкретики. Важлива подія відбудеться 22 лютого, коли за пояс чемпіона IBF зійдуться Даніель Дюбуа та Джозеф Паркер. Велика вірогідність, що з переможцем поєдинку зустрінеться за титул абсолютного Олександр Усик. Якщо бій стане реальністю, слід очікувати його не раніше осені.

Крім Усика, чекаємо на чемпіонські поєдинки наших бійців легкої ваги – Василя Ломаченка та Дениса Берінчика. Обидва здобули пояси ще у травні і вже відверто застоялись. Ну і ще одна інтрига – можливе повернення Володимира Кличка. Тож рік у боксі має бути дуже цікавим.

Фото: Марта Костюк (Getty Images)

Теніс

12 - 26 січня – Australian Open

26 травня - 8 червня – "Ролан Гаррос"

30 червня - 13 липня – "Вімблдон"

25 серпня - 7 вересня – US Open

Маючи п'ятьох представниць у топ-100, можемо сподіватись, що вітчизняна спортсменка виграє таки один з "мейджорів" у одиночному розряді. Більше шансів у Марти Костюк. Не сказала останнього слова Еліна Світоліна. Можемо очікувати на результативний сплеск від Даяни Ястремської, Ангеліни Калініної та Юлії Стародубцевої. Ну і звичайно сподіваємось на вдалий рік однієї з найсильніших парних тенісисток світу – Людмили Кіченок.

Фото: Марина Бех-Романчук (instagram.com/diamondleagueathletics)

Легка атлетика

17 - 19 березня, чемпіонат світу в закритих приміщеннях

13 вересня - 21 вересня, чемпіонат світу

У березні змагання атлетів під дахом прийме китайський Нанкін. У вересні – великий чемпіонат пройде в японському Токіо. Сподіваємось не лише на Ярославу Магучіх (тут "золота" буде замало, треба ще й оновити рекорд), а й на інших. Передусім, на героїв Олімпіади в Парижі та минулорічного чемпіонату Європи: Михайла Кохана, Владислава Лавського та Олега Дорощука. А також на Марину Бех-Романчук, Юлію Левченко та інших, хто має потенціал, але давно вже не радував нас перемогами.

Фото: Чоловіча збірна України з волейболу (pvlu.org)

Волейбол

12 - 28 вересня, чемпіонат світу серед чоловіків

Збірна України лише втретє виступить на світовому форумі. Найкращий результат був на попередній першості (2022) – 7-ме місце. Цього разу, на турнірі, що пройде на Філіппінах, можна спробувати замахнутись на більше. Хоча суперники в групі серйозні – Італія (чинні чемпіони), Бельгія та Туніс.

Крім ЧС, чоловіча команда волейболістів вперше в історії зіграє у Лізі націй – найпрестижнішій світовій серії.

Фото: У грі хокейна збірна України (facebook.com/fhu.com.ua)

Хокей

27 квітня - 3 травня, чемпіонат світу в Дивізіоні 1А

"Синьо-жовті" повернулись до другого за силою дивізіону світу через вісім років. Тепер головне завдання – закріпитись. Хоча можна й поборотись за вихід до еліти. Змагання пройдуть у Румунії. А суперниками, окрім господарів, будуть Велика Британія, Польща, Італія та Японія.