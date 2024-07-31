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Усик відверто назвав наступного домінатора в хевівейті

Фото: Мозес Ітаума зібрав хороші відгуки старших колег (thesun.co.uk)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями більшості організацій Олександр Усик поділився думками щодо майбутнього дивізіону.

Про це заявив топ-промоутер Френк Воррен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на International Boxing News.

Українець обрав боксера, який невдовзі домінуватиме в хевівейті. Він нібито в захваті від британця Мозеса Ітауми.

"Олександр Красюк і Олександр Усик сиділи й бачили Ітауму в дії. Обидва паралельно сказали, що Ітаума – майбутнє суперважкого дивізіону", – розповів Воррен.

Отже, український чемпіон розділив думку свого головного суперника – Тайсона Ф'юрі. Британський боксер нещодавно теж назвав співвітчизника майбутнім хевівейту "на всі 100%". Ітаума перебував у тренувальному таборі "Циганського Короля" під час підготовки до поєдинку з Усиком.

Хто такий Мозес Ітаума

Уродженець словацького Кежмарока, в дитинстві з матір'ю-словачкою і батьком-нігерійцем переїхав до графства Кент. На професіональному рівні дебютував у січні 2023 року.

У профі-ринг перейшов після непереможної кар'єри аматора (24 перемоги). З тих пір провів 10 поєдинків, у яких здобув 10 перемог (8 – нокаутом). У травні 2024-го здобув вакантний титул WBO Inter-Continental у надважкій вазі. У липні нокаутував поляка Ваха та захистив чемпіонський пояс.

Старший брат – Кароль Ітаума. Він змагається в напівважкій вазі з рекордом 12 перемог, 1 поразка.

До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.

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