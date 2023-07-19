Усик став футболістом дебютанта УПЛ

36-річний українець став черговим новачком "зелено-жовтих" у літнє трансферне вікно. Угоду щодо футбольної співпраці з боксером підписав президент житомирян Геннадій Буткевич.

Усик уклав із "Поліссям" контракт на 1 рік. У складі команди Юрія Калітвінцева він виступатиме під 17-м номером. Наразі невідомо, чи чемпіон світу одягатиме футболку "Поліських вовків" у чемпіонаті та Кубку України.

Спільна історія Усика та "Полісся" розпочалася кілька років тому. Посеред сезону 2021/22 він дебютував у складі житомирян на товариському турнірі "Зимовий кубок". Згодом боксер заявив бажання зіграти за "зелено-жовтих" у Прем'єр-лізі, путівку до якої "Полісся" здобуло цьогоріч.

Цього тижня розпочався продаж квитків на найближчий боксерський поєдинок Усика. Чемпіон за версіями WBA, WBO, IBO та IBF 26 серпня вийде в ринг проти британця Дюбуа. Бій відбудеться у польському Вроцлаві.