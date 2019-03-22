Усик согласовал условия боя для дебюта в супертяжелом весе

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) согласовал условия своего следующего поединка с тяжеловесом Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО). Об этом сообщает журналист The Ring Майк Коппинджер в Twitter.

Бой пройдет 18 мая в Чикаго. Транслировать в прямом эфире его будет стриминговая платформа DAZN.

Журналист также отметил, что украинский чемпион находится на пути перехода в супертяжелую весовую категорию.

Ранее для дебюта Усика в супертяжелом дивизионе рассматривалась кандидатура россиянина Александра Поветкина (34-2, 24 КО).

Напомним, вскоре украинец может лишиться первого титула. WBA обязала Усика провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева.