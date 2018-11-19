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Усик приедет на бои Ломаченко и Гвоздика

Новости » Спорт    19.11.2018 - 11:55
Усик приедет на бои Ломаченко и Гвоздика
Фото: Гвоздик, Ломаченко, Усик (скрин видео)

Украинский боксер поддержит соотечественников

Абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик приедет поддержать грядущие поединки украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Гвоздика. Об этом изданию ESPN рассказал менеджер Усика Эгис Климас.

Сперва Усик 1 декабря приедет на бой Гвоздик - Стивенсон, который пройдет в канадском городе Квебеке за титул полноценного чемпиона WBC в полутяжелом весе. После чего полетит в Нью-Йорк, США на поединок Ломаченко - Педраса. На кону 8 декабря будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе.

Напомним, Ломаченко не смог поддержать Усика в бою против Беллью из-за того, что готовится к своему поединку в США.

Стивенсон подзадержался в роли чемпиона WBC, пришло мое время, - Гвоздик Педраса стоит на моем пути к цели, - Ломаченко
Новости Украины Василий ЛомаченкоАлександр УсикАлександр ГвоздикБокс
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