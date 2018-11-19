Усик приїде на бої Ломаченка і Гвоздика

Фото: Гвоздик, Ломаченко, Усик (скрін відео)

Український боксер підтримає співвітчизників

Абсолютний чемпіон світу в крузервейте Олександр Усик приїде підтримати прийдешні поєдинки українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Гвоздика. Про це виданню ESPN розповів менеджер Усика Егіс Клімас.

Спершу Усик 1 грудня приїде на бій Гвоздик - Стівенсон, який пройде в канадському місті Квебеку за титул повноцінного чемпіона WBC в напівважкій вазі. Після чого полетить в Нью-Йорк, США на поєдинок Ломаченко - Педраса. На кону 8 грудня буде стояти пояса WBA і WBO в легкій вазі.

Нагадаємо, Ломаченко не зміг підтримати Усика в бою проти Беллью через те, що готується до свого поєдинку у США.