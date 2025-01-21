Усик пообіцяв забити "Динамо"

Планами чемпіон поділився в інтерв'ю авторитетному виданню The Ring. Зазначимо, що за версією цього журналу Усик став найкращим боксером 2024 року. А також переміг ще в двох номінаціях.

"Я буду грати в футбол, – сказав він журналісту під час бесіди. – Ти в курсі, що я професіонально граю у футбол? У мене контракт з українським клубом. "Полісся". Це вища ліга українського футболу. Ми зараз ідемо, наскільки пам'ятаю, на 4-му місці (насправді на 5-му – прим. ред.). Знаєш таку українську команду – "Шахтар" Донецьк? Ми виграли в них!"

Усик зізнався, що давно вболіває за київське "Динамо". Тому що вперше потрапив на стадіон із батьком саме на гру киян.

"Це клуб із великою історією. І я за них уболіваю. Але так уже склалося, що саме "Полісся" дало мені можливість підписати з ними контракт. В майбутньому я заб'ю гол у ворота "Динамо", – пообіцяв поки що боксер.

Усик у "Поліссі": що відомо

Чемпіон світу з боксу підписав контракт з житомирським "Поліссям" у липні 2023 року. Житомирці тоді якраз здобули право грати в українській Прем'єр-лізі.

Перед тим Усик вже встиг зіграти за житомирську команду. На початку 2022 року він вийшов на заміну в матчі проти рівненського "Вереса" у товариському турнірі Winter Cup. На 77-й хвилині зустрічі він замінив нападника Пилипа Будківського.

На офіційному сайті "Полісся" Усик значиться в складі команди. У списку гравців він фігурує як нападник, що виступає під номером 17. Проте в офіційній заявці клубу на сайті УПЛ боксера немає.