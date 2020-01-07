Усик может получить чемпионский пояс Джошуа без боя с ним

Украинский боксер Александр Усик может получить чемпионский пояс WBO Энтони Джошуа без боя с ним. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание World Boxing News.

Сообщается, что после победы в реванше над Энди Руисом Джошуа вернул титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF. При этом в следующем бою ему предстоит обязательная защита по линии WBO или IBF, а все идет к тому, что британец между Александром Усиком и Кубратом Пулевым выберет боксера из Болгарии.

По данным World Boxing News, Джошуа добровольно отдаст пояс WBO Усику, который может в поединке с Дереком Чисорой или Джозефом Паркером провести первую защиту. Добровольная передача титула объясняется тем, что британец и украинец сотрудничают с промоутерской компанией Эдди Хирна.

Предполагается, что таким ходом Хирн перестраховывается на случай поражения Джошуа в бою с чемпионом WBC, который определится после реванша Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

Напомним, ранее сообщалось, что Усик проведет следующий поединок 28 марта 2020 года в Лондоне. Вероятным соперника украинца считается британский супертяжеловес Дерек Чисора.