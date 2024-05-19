Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу! Як минув бій століття: відео

Бій Усик – Ф'юрі розпочався в аравійській столиці після презентації поєдинку культовим конферансьє Майклом Баффером о 01:40. Перед боєм українець і британець контролювали всі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC, тож на кону був титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Поєдинок тривав усі 12 раундів.

У перших раундах Ф'юрі діяв із позиції сили. Він перебував здебільшого в центрі майданчика та намагався контролювати всі спроби Усика підвищити темп. Щоправда, український боксер кілька разів непогано влучив у британця, тож тому довелося змінити тактику.

У п'ятому-восьмому раундах "Циганський Король" перехопив ініціативу. Ф'юрі намагався підстерегти Усика на помилці та зумів відшукати таку в 6-му раунді, струсонувши суперника зустрічним ударом. Українець витримав непростий відрізок.

Головна ж подія сталася в 9-му раунді. Усик додав у швидкості дій та змусив Ф'юрі розкритися. Український боксер видав цілий букет ударів – британець опустив руки та вже фактично не захищався. "Циганський Король" опинився на канатах, але рефері затягнув із рішенням відраховувати 10 секунд, а коли вони закінчилися пролунав гонг.

"Чемпіонські" раунди обидва боксери провели обережно. Ф'юрі на диво швидко прийшов до тями після нокдауну. Кожен із чемпіонів намагався назбирати очки в нотатках суддів, тож просто намагався влучити бодай в корпус.

Думки суддів щодо переможця протистояння розділилися. Усику віддали перевагу двоє з трьох – 115:112, 114:113. Тим часом один із суддів зафіксував мінімальну перемогу Ф'юрі – 114:113. Такий результат зробив бій-реванш невідворотним.

Як Усик переміг Ф'юрі

Раунд 12. Чемпіони не змогли завершити бій достроково. Тепер доля протистояння в руках суддів. Нотатки трійки невдовзі підрахують.

Раунд 11. Темп поєдинку знизився. Обидва боксери "підсіли". Усик і Ф'юрі кілька разів влучили, але без акцентованості. Ані британець, ані українець не наважилися ризикувати, а подарунка від суперника не отримали.

Раунд 10. Усик продовжив гамселити британця. Однак, Ф'юрі встиг оговтатися за коротку перерву між раундами та витримав натиск українського боксера. Та за очками вже серйозно поступається.

Раунд 9. Важкий раунд для обох боксерів. Утім, під завісу трихвилинки неабияк українець похитнув самовпевненість Ф'юрі. Британський боксер пропустив величезну кількість ударів і навіть втратив орієнтацію, але канати та гонг його врятували.

Раунд 8. Ф'юрі знову активніше розпочав, піддавши опонента шквалу випадів. Український боксер перейшов у контратаку зі середини раунду та спробував підняти темп поєдинку. Британець зумів погасити запал Усика, перейшовши до оборони.

Раунд 7. "Циганський Король" продовжив володіти ініціативою. Одним із випадів британець перевірив щелепу Усика. Українець, здавалося, похитнувся, але потім непогано відповів лівою у підборіддя Ф'юрі. Цього разу гонг був вчасним для британського боксера.

Раунд 6. Відрізок на користь британця. Ф'юрі спочатку влучив зустрічним ударом, а потім видав ще одну непогану комбінацію. Усику було несолодко, але він зумів дотерпіти до гонга.

Раунд 5. Ф'юрі намагається впіймати українця на помилці. Не цурається британський боксер і брудних методів. Усик звернув увагу рефері на спробу "Циганського Короля" вдарити нижче пояса.

Раунд 4. Британець остаточно вирівняв становище. Бій перейшов у позиційне протистояння, де час від часу вдалі комбінації вдавалися обом. Зокрема, Усик одного разу непогано викинув удар лівою, але трохи не поцілив у голову.

Раунд 3. "Циганський Король" перестав жартувати в ринзі та взявся боксувати по-справжньому. Ініціатива залишилася за Усиком, але тепер Ф'юрі взявся клінчувати щоразу після вдалих двійок суперника. Почав непогано влучати й сам.

Раунд 2. Усик захопив центр рингу та розпочав із прицільної двійки. Ф'юрі відповів під завісу трихвилинки. Він нарешті покинув кут і перевірив міць оборони українського боксера лівою.

Раунд 1. Українець розпочав активніше, багато рухаючись по рингу. Усик без проблем влучав у корпус британського боксера. Утім, "Циганський Король" шукав моменту для свого випаду, а періодично навіть встигав попрацювати на публіку.

Що означає перемога Усика над Ф'юрі

Українець став першим за 24 роки абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Він остаточно утвердився поруч із братами Кличками в боксерському пантеоні України. У 2011-му Володимир Кличко замкнув на родині всі чемпіонські пояси, здолавши за рішенням суддів чемпіона за версією WBA Девіда Хея. Молодший з братів тоді вже контролював титули WBO, IBF та IBO, а на плечах старшого майорів пояс WBC.

Скільки Усик і Ф'юрі заробили за бій 18 травня

Офіційно дані про гонорари не розкривали. "Циганський Король" нібито заробив за вихід у ринг 69 млн доларів. Тим часом Усик збагатився на вдвічі меншу суму – 34 млн "зелених". Британська преса прогнозувала розподіл призових у пропорції 70/30 на користь Ф'юрі.

Промоутер британського боксера Френк Воррен натякав, що гонорар його клієнта навіть може сягнути 100 млн доларів. Український чемпіон погодився на менші призові, зокрема, взявши з Ф'юрі обіцянку пожертвувати 1 млн фунтів одному з українських благодійних фондів.

Коли буде бій-реванш Усик – Ф'юрі

Поєдинок планують провести в жовтні цьогоріч. Його переможець вже не носитиме титул абсолютного чемпіона. Міжнародна боксерська федерація (IBF) вирішила, що Усик протермінував обов'язковий захист чемпіонського поясу, тож цей титул українець або Ф'юрі втратять вже влітку.

З ким наступним буде битися Усик

Зі серпня 2023 року обов'язковим претендентом на поєдинок проти українця став Філіп Хрговіч. Хорват 1 червня зустрінеться з британцем Даніелем Дюбуа. Переможець бою буде визнаний чемпіоном світу в надважкій вазі за версією IBF.

Хрговіч або Дюбуа претендувати на поєдинок із Усиком. Окрім того, наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – Мануель Чарр і Джозеф Паркер. Перший носить титул регулярного чемпіона за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), а другий – тимчасовий чемпіон Усесвітньої боксерської організації (WBO).