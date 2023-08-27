Усик переміг Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді

Поєдинок прогнозовано обидва боксери розпочали обережно. Утім, нетипово для хевівейту і Усик, і Дюбуа багато рухалися по рингу та намагалися реагувати на кожен випад один одного. У другому раунді британець вперше використав заборонений прийом – без наслідків.

Український боксер на удар нижче пояса відповів вдалим подвійним. Обов'язковому претенденту довелося "гасити" емоції Усика уважною обороною і контратаками. Поступово Дюбуа стабілізував становище. Однак, у 5-му раунді вдруге "брудно" вдарив українця, тож останньому довелося взяти вимушений перепочинок.

Чергова заборонена атака британця підвищила градус протистояння. Усик відповів кривднику серією ударів, після яких Дюбуа лише дивом встояв. Претендент спробував перехопити ініціативу, але український чемпіон легко вийшов із кута та ще й кілька разів поцілив у голову Дюбуа.

У восьмому раунді британський боксер уперше опинився на підлозі. Він опустився на коліно, пропустивши кілька потужних ударів Усика. Проте, внутрішні резерви Дюбуа відшукав і повернувся до бою. Але ненадовго – українець скористався збитим диханням опонента та новою серією вдруге відправив британця в нокаут. Той заледве піднявся, але рефері вирішив не продовжувати бій.

Отже, Олександр Усик успішно захистив чемпіонські титули IBF, WBA, WBO, IBO та пояс журналу The Ring. Українець залишається непереможним на профі-рингу. Тепер в активі 36-річного боксера 21 перемога, зокрема 14 нокаутом.