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Усик – Ф'юрі. Жертва обох боксерів здивував очікуваннями від битви чемпіонів

Ер-Ріяд, Понеділок 12 лютого 2024 16:58
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Усик – Ф'юрі. Жертва обох боксерів здивував очікуваннями від битви чемпіонів Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі вийдуть в ринг 18 травня (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Скандальний британський боксер Дерек Чісора вирішив не обирати фаворита поєдинку українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Social.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Це чудовий поєдинок. Мені справді немає різниці, хто переможе, а хто – ні. Я хочу, щоб вони подарували нам чудовий бій. Мені начхати. Востаннє, коли ми бачили абсолютного чемпіона в суперважкій вазі, то ви, мабуть, ще мочилися в штани. Я правий?" – заявив Чісора.

За словами одіозного професіонала на прізвисько "Війна", більшість оглядачів світу боксу бігали довкола мам із дурними запитаннями, коли востаннє в хевівейті була битва за абсолют. Чісора за роки кар'єри перетинався і з Усиком, і зі Ф'юрі. Українцю він програв у 2020-му, а "Циганському Короля" поступився аж тричі.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим боксером із таким титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу.

До слова, раніше оприлюднили прогноз на кількість медалей України на Олімпіаді-2024.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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